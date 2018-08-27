Жителей Пресненского района пригласили на «Праздник двора»

В Пресненском районе 9 сентября пройдет мероприятие «Праздник двора».

— Всех гостей ждет развлекательная программа. Она будет состоять из конкурсов с призами, различных спортивных соревнований и шахматного турнира, в котором примут участие не только дети, но и их родители. Помимо этого, пройдут народные игры и «Веселые старты», — поделилась организатор мероприятия Галина Смолина

Кстати, гостей ждет концертная программа, которую подготовят дети.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00 на детской площадке, расположенной по адресу: улица Большая Грузинская, дом 38.