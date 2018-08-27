Без помощи курганцев 24 ребенка не смогут приступить к учебе в школе

Курганский центр социальной помощи семье и детям — крупнейшее в областном центре учреждение, где сконцентрированы практически все виды государственной социальной помощи семьям.

Анна Неизвестных, фото Никита Лопатин

Директор центра Анна Неизвестных согласилась отнять 30 минут рабочего дня, наполненного организационными, административными и иными заботами, чтобы ответить на вопросы Никиты Лопатина для сайта Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курганской области. Редакция ИА «Уральский меридиан» решила поддержать важное начинание молодого журналиста, тем более, что проблемы, которые поднимаются в интервью, требуют общественной поддержки. Судьбы маленьких зауральцев оказались в руках жителей региона. Приводим авторский текст Никиты полностью:

Н. Л. : Добрый день Анна Андреевна, насколько я знаю, в Курганский центр социальной помощи семье и детям обращаются за оказанием социальных услуг в основном семьи с детьми, разъясните, пожалуйста, что такое социальная услуга? Отличаются ли услуги, оказываемые разным категориям семей?

А. Н. : Мне бы хотелось, в первую очередь, сказать о том, зачем нужна социальная услуга. Есть обстоятельства, которые вызывают нуждаемость в предоставлении той или иной помощи. Это могут быть трудности в социальной адаптации ребенка, инвалидность взрослого члена семьи или ребенка, семейные конфликты… Все это причины, а социальные услуги — это то, чем государство готово помочь для разрешения этих ситуаций.

Если говорить в целом о социальных услугах, то их можно поделить по группам: социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические социально-правовые и т.д Уже исходя из той ситуации, в которой оказалась семья, ей предлагается набор социальных услуг.

Н. Л. : Бытует мнение, что у матерей — одиночек много льгот и им оказывается бОльшая помощь по сравнению с полными семьями. Так ли это? В чем Вы видите практическую помощь в развитии и укреплении семьи как социального института?

А. Н. : Знаете, многие женщины обижаются, когда причиной предложения социальных услуг является то, что она — мать одиночка. То, что женщина одна воспитывает ребенка — это, безусловно, фактор риска, но вовсе не означает какого-либо обязательного неблагополучия. В неполных семьях выше экономические риски, могут возникнуть трудности в создании гармоничных семейных отношений. Но многие западные ученые и некоторые из российских говорят, что в неполной семье могут быть гармоничные отношения. Тем не менее, хотелось бы, чтобы все семьи были полными. Наше учреждение не отказывает в помощи любой семье. Что же касается дополнительной помощи для одиноких мам: есть увеличенный размер детского пособия, в остальном она ничем не выделяется. Одинокая женщина, воспитывающая ребенка может быть самостоятельна в экономическом плане и, вообще, вполне самодостаточна.

Н. Л. : Есть ли платные услуги, которые оказывает учреждение, какие это услуги?

А. Н. : Да, услуги могут быть платными, так, достаточно востребована жителями города услуги психолога максимальной стоимостью 450 рублей. Все тарифы размещены на нашем сайте и стендах учреждения. Жители города, обратившись к нам, могут получить услуги за определенную плату, а семьи, состоящие на обслуживании большинство услуг получают бесплатно, в соответствии с договором на оказание социального обслуживания, тоже касается помощи юриста.

Н. Л. : Можно ли сказать, что сотрудники центра защищают права семьи?

А. Н. : Во-первых, наши специалисты информируют семью обо всех льготах, пособиях, и социальной помощи, на которую семья имеет право, к сожалению, не все семьи знают эти права. Во-вторых, наши специалисты стоят на защите благополучия ребенка: звучит пафосно, но это так. К сожалению, зачастую взрослые стараясь обеспечить финансовую стабильность семьи, устроить личную жизнь забывают о интересах детей. Иногда достаточно вместе с родителями посмотреть на сложившуюся в семье ситуацию со стороны. Часто возникает необходимость разъяснить родителям их обязанности в отношении ребенка. Некоторые взрослые ошибочно считают, что ребенок — это их собственность… К разрешению отдельных ситуаций мы привлекаем сотрудников полиции, специалистов здравоохранения, опеки, образования. В целом, общество пытается не допустить семейного и детского неблагополучия ведущего к разрушению семьи. Ребенок должен жить в семье!

Н. Л. : Осуществляется ли взаимодействие с уполномоченным при губернаторе Курганской области по правам ребенка?

А. Н. : Безусловно, как Алена Евгеньевна (Лопатина — прим. Н. Л.) при необходимости обращается к нам для оказания помощи той или иной семье, так и наше учреждение запрашивает содействие, если возникает ситуации, которые мы сами разрешить не можем. Взаимодействие у нас налажено.

Н. Л. : Скоро День знаний, наверняка к вам обращаются за помощью семьи, чтобы собрать ребенка в школу. Какое количество семей нуждается сейчас в помощи в связи с началом учебного года?

А. Н. : Я сразу хочу сказать, что не только первоклассники нуждаются в помощи, у нас на обслуживании состоит 2683 семей, в которых воспитывается 4834 ребенка, и, примерно, половине помощь была бы не лишней. 140 детей — остро нуждаются в помощи, а 24 ребенка могут совсем не преступить к занятиям, если общество им не поможет, 22 из них — первоклассники. Все наши усилия направленны на то, чтобы привлечь людей, способных помочь. Первые отзывы есть, многие сотрудники администрации города поучаствовали в оказании поддержки, многие граждане помогают, не раскрывая своего имени.

Н. Л. : Если человек решил помочь, куда ему идти?

А. Н. : Есть возможность передать эту помощь на одну из наших площадок: ул. Гоголя, 19, ул. Ленина, 48, ул. Алексеева, 4. Помощью является все, что относиться к подготовке к школе, особенно востребована обувь и ранцы. Если нет возможности приобрести одежду, обувь, рюкзаки, школьно-письменные принадлежности самостоятельно, можно оказать финансовую помощь, которая будет зачислена на счет учреждения, после чего израсходована именно на приобретение канцелярских принадлежностей.

Н. Л. : Анна Андреевна, какое количество сотрудников работает в центре, наверняка у вашего коллектива есть особенности, кого вы бы хотели отметить, поблагодарить?

А. Н. : Спасибо за этот вопрос. На сегодняшний день в учреждении трудится около 80 человек, есть еще несколько вакансий, заполнить их достаточно сложно, во-первых, потому что у нас достаточно высокие требования к соискателю, как профессионального характера, так и морально-нравственные. Здесь невозможно работать человеку равнодушному, черствому. Иногда при трудоустройстве люди говорят: не могу видеть детские беды и переживания, лучше не буду работать у вас. Я называю это «страусиной политикой» — вижу, что кому-то нужна помощь, но лучше отвернусь, чтобы не ранить свою душу. Поэтому приходят и остаются Люди: неравнодушные, духовно сильные. Часто если человек задерживается, то работает долго, не годами, а десятилетиями.

Н. Л. : Может, вы хотите кого-то выделить?

А. Н. : Понимаете, в нашем учреждении нет людей не важных, я все время говорю, если мы поймем, что должность не важна — мы ее сократим в целях оптимизации. Труд каждого сотрудника в учреждении важен и необходим. Учреждение — это единая слаженная система!

Н. Л. : Спасибо, Анна Андреевна, за интервью, желаю вам успехов!

Автор фото превью Сергей Гайлит, источник — сайт fotokto.ru