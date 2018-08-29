Курганец до смерти забил битой жену и ребенка 

Пожизненное лишение свободы грозит 42-летнему курганцу за зверское убийство своей сожительницы и ее ребенка.
По версии следствия, 17 февраля отец семейства изрядно выпив, начал скандалить со своей сожительницей. Мужчина сначала оскорблял женщину, а затем жестоко избил ее деревянной битой. Все это наблюдал 5-летний сын погибшей. Злоумышленник побоялся, что мальчуган расскажет о его преступлении кому-либо, и поэтому решил тоже избавиться от ребенка. Оставив бездыханные тела дома, мужчина ушел продолжать хмельное веселье. Страшную находку обнаружил, вернувшийся со школы старший сын погибшей женщины. Напуганный ребенок позвал на помощь соседей и полицию.
По информации, СУ СКР России по Курганской области, чтобы тщательно провести осмотр места преступления и зафиксировать даже мелкие и на первый взгляд незначительные привлекли следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления, судебно-медицинского эксперта, а также специалистов ЭКЦ УМВД России по Курганской области. Благодаря быстрой и грамотной работе экспертов, установить личность и место нахождения подозреваемого удалось быстро. Мужчину задержали. За свои деяния ему придется ответить сразу по двум пунктам статьи 105 УК России: убийство двух лиц, малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. В ближайшее время суд рассмотрит суд.