Курганец до смерти забил битой жену и ребенка

Пожизненное лишение свободы грозит 42-летнему курганцу за зверское убийство своей сожительницы и ее ребенка.

По версии следствия, 17 февраля отец семейства изрядно выпив, начал скандалить со своей сожительницей. Мужчина сначала оскорблял женщину, а затем жестоко избил ее деревянной битой. Все это наблюдал 5-летний сын погибшей. Злоумышленник побоялся, что мальчуган расскажет о его преступлении кому-либо, и поэтому решил тоже избавиться от ребенка. Оставив бездыханные тела дома, мужчина ушел продолжать хмельное веселье. Страшную находку обнаружил, вернувшийся со школы старший сын погибшей женщины. Напуганный ребенок позвал на помощь соседей и полицию.