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Дети из Выхина-Жулебина побывали на экскурсии в Московской городской Думе
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Дети из Выхина-Жулебина побывали на экскурсии в Московской городской Думе 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ребята из центра «Жулебино», отдыхающие по программе «Московская смена», получили замечательную возможность побывать на экскурсии в Московской городской Думе.
Школьники узнали о деятельности Мосгордумы, увидели зал заседаний, в котором принимаются законы города Москвы, отметили, что здание Мосгордумы уникально, поскольку его можно посещать во время заседаний: второй этаж зала оснащен звуконепроницаемой смотровой площадкой. Ребятам было также интересно узнать, как проходят голосования и какие комиссии работают в МГД. Кроме того, дети посетили парламентскую библиотеку. (ис)
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