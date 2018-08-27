Дети из Выхина-Жулебина побывали на экскурсии в Московской городской Думе

Ребята из центра «Жулебино», отдыхающие по программе «Московская смена», получили замечательную возможность побывать на экскурсии в Московской городской Думе

Школьники узнали о деятельности Мосгордумы, увидели зал заседаний, в котором принимаются законы города Москвы, отметили, что здание Мосгордумы уникально, поскольку его можно посещать во время заседаний: второй этаж зала оснащен звуконепроницаемой смотровой площадкой. Ребятам было также интересно узнать, как проходят голосования и какие комиссии работают в МГД. Кроме того, дети посетили парламентскую библиотеку. (ис)