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В центре культуры «Хорошевский» открылся набор в 34 секции
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В центре культуры «Хорошевский» открылся набор в 34 секции 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Набор в группы и кружки открылся в преддверии нового учебного года в центре культуры «Хорошевский». Как сообщила директор учреждения Галина Зубрилова, здесь работает 34 студии и секции, из которых любой сможет выбрать себе наиболее подходящую.
— Наш центр отличается разнообразием проводимой с населением работы: она ориентирована как на детей дошкольного и школьного возраста, так и на взрослых, — пояснила Зубрилова. — Помимо учебного процесса, в план нашей работы включены праздники и открытые уроки для родителей.
В центре действует несколько направлений, а именно танцевальные, творческие, спортивные, музыкальные, развивающие и секции для самых маленьких в возрасте от полутора лет.
Телефоны для справок: 8 (495) 941-54-25 (отделение на Хорошевском шоссе, дом 52, корпус 2) и 8 (499) 195-86-30 (отделение на улице Куусинена, дом 7, корпус 1).
— Наши специалисты направят вашего ребенка в те кружки, где он сможет раскрыть свои таланты наилучшим образом, — в заключение отметила Зубрилова. (еп)
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