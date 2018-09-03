Фирменный поезд «Новой волны» прибыл в Сочи

На поезде № 104В «Москва-Адлер» в 10:50 приехали члены жюри, представители оргкомитета, а также гости конкурса. Генеральный директор «Новой волны» Александр Румянцев признался, что это и правда волнительный и незабываемый момент в истории конкурса. На вагонах поезда — символика конкурса, а среди пассажиров — vip-гости, приехавшие специально к открытию «Новой волны».

Прямо на перроне конкурсанты спели гимн конкурса «Чем измерить Сочи?», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. С 2002 по 2014 года он базировался в Юрмале (Латвия). С 2015 года «Новая волна» переехала в Сочи.

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