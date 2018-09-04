В Сочи открывается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»

СОЧИ, 4 сентября. / ТАСС /. Семнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» откроется во вторник в Сочи. Местом проведения основных мероприятий станет Олимпийский парк курорта, где построили концертный зал New Wave Hall, рассчитанный на 2,8 тыс. зрителей, сообщили журналистам в оргкомитете конкурса.

В «Новой волне-2018» принимают участие 15 финалистов из 10 стран мира — Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины. Россию представляют три исполнителя — Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, а также три музыкальных коллектива: дуэт «Этнозапил», квинтет «Ки? Туа!» и команда под названием «Пиджаков Live».

"Уже четвертый год международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в Сочи. Он является ярким культурным мероприятием в событийном календаре курорта.

В этом году участники «Новой волны» представят для жителей и гостей города четыре бесплатных концерта, в том числе выступление конкурсантов «Новой волны-2018» на площади Южного мола Сочинского морского порта", — сказал ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов

В программе конкурсных дней — концерты и творческие вечера группы A`Studio, Леонида Агутина Владимира Преснякова , Ирины Аллегровой. По традиции, подводя итоги, участники «Новой волны» заложат звезду на «Аллее звезд», а финалисты примут участие в установке памятного барельефа. Завершится «Новая волна-2018» 9 сентября гала-концертом, на котором состоится награждение победителей и вручение главного приза.

История «Новой волны»