В Сочи открывается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» 

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Семнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» откроется во вторник в Сочи. Местом проведения основных мероприятий станет Олимпийский парк курорта, где построили концертный зал New Wave Hall, рассчитанный на 2,8 тыс. зрителей, сообщили журналистам в оргкомитете конкурса.
В «Новой волне-2018» принимают участие 15 финалистов из 10 стран мира — Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины. Россию представляют три исполнителя — Ana Zorina, Дарья Антонюк и Дан Розин, а также три музыкальных коллектива: дуэт «Этнозапил», квинтет «Ки? Туа!» и команда под названием «Пиджаков Live».
"Уже четвертый год международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в Сочи. Он является ярким культурным мероприятием в событийном календаре курорта.
В этом году участники «Новой волны» представят для жителей и гостей города четыре бесплатных концерта, в том числе выступление конкурсантов «Новой волны-2018» на площади Южного мола Сочинского морского порта", — сказал ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов.
Откроется «Новая волна» традиционным гала-концертом «звезд» эстрады. В этот вечер на сцену выйдут Филипп Киркоров, Баста, Feduk, Сергей Лазарев, Дима Билан, Диана Арбенина, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, IOWA, Alekseev, Алсу и многие другие. Специальным гостем станет пуэрториканский исполнитель Luis Fonsi со всемирно известным хитом Despacito.
В программе конкурсных дней — концерты и творческие вечера группы A`Studio, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Ирины Аллегровой. По традиции, подводя итоги, участники «Новой волны» заложат звезду на «Аллее звезд», а финалисты примут участие в установке памятного барельефа. Завершится «Новая волна-2018» 9 сентября гала-концертом, на котором состоится награждение победителей и вручение главного приза.
История «Новой волны»
Музыкальный конкурс с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами. В состав жюри ежегодно входят артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.