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В Сочи установят памятный барельеф, созданный финалистами конкурса «Новая волна»
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В Сочи установят памятный барельеф, созданный финалистами конкурса «Новая волна» 

ТАСС + ещё 14 31 августа 2018
Фото: Вестник Кавказа
СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Финалисты международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» под руководством скульптора Вячеслава Звонова приняли участие в Сочи в лепке памятного барельефа. Его установят рядом с морским портом, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе курорта «Имеретинский», где состоялась церемония создания скульптурной композиции.
"Финалисты конкурса из 10 стран мира под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова приняли участие в лепке памятного барельефа «Новой волны», который будет отлит в бронзе и установлен в Сочи на улице Несербская", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, конкурсанты украсили барельеф изображениями национальных флагов родных стран, логотипами своих музыкальных групп, собственными инициалами и другими символами, связанными с конкурсом, музыкой и хорошим настроением.
Конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. Мероприятия фестиваля пройдут на двух главных площадках: основную конкурсную программу зрители увидят на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке, на второй сцене, на курорте «Имеретинский», состоятся концерты и вечеринки с участием звезд российской эстрады. Кроме того, 7 сентября все участники «Новой волны» выступят на сцене Южного мола сочинского морского порта.
С 2002 по 2014 годы конкурс ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года переехал в Сочи. В «Новой волне 2018» принимает участие 15 финалистов из 10 стран мира.
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