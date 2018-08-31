В Сочи установят памятный барельеф, созданный финалистами конкурса «Новая волна»

СОЧИ, 31 августа. / ТАСС /. Финалисты международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» под руководством скульптора Вячеслава Звонова приняли участие в Сочи в лепке памятного барельефа. Его установят рядом с морским портом, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе курорта «Имеретинский», где состоялась церемония создания скульптурной композиции.

"Финалисты конкурса из 10 стран мира под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова приняли участие в лепке памятного барельефа «Новой волны», который будет отлит в бронзе и установлен в Сочи на улице Несербская", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, конкурсанты украсили барельеф изображениями национальных флагов родных стран, логотипами своих музыкальных групп, собственными инициалами и другими символами, связанными с конкурсом, музыкой и хорошим настроением.

Конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. Мероприятия фестиваля пройдут на двух главных площадках: основную конкурсную программу зрители увидят на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке, на второй сцене, на курорте «Имеретинский», состоятся концерты и вечеринки с участием звезд российской эстрады. Кроме того, 7 сентября все участники «Новой волны» выступят на сцене Южного мола сочинского морского порта.

С 2002 по 2014 годы конкурс ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года переехал в Сочи. В «Новой волне 2018» принимает участие 15 финалистов из 10 стран мира.