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Воспитатель душила одеялом не хотевшего спать ребёнка
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Воспитатель душила одеялом не хотевшего спать ребёнка 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Полиция проводит расследование в связи с опубликованным в соцсетях роликом, на котором воспитательница в детсаду душит девочку одеялом. Инцидент произошёл в Темиртау Карагандинской области Казахстана ещё в мае, но в Сети появился только 27 августа.
На кадрах видно, как 50-летняя сотрудница детсада сидит на кровати у плачущего ребёнка и крепко сжимает одеяло на его голове. Как выяснилось позже, девочка не хотела спать, сообщает Tengrinews.kz.
Детсад узнала одна из жительниц Темиртау, которая подписала под роликом, что опознала обстановку в помещении, а также мельком увидела на видео своего сына, который ходил в этот детсад с апреля по июль. «Он наблюдал, как воспитательница жестоким способом успокаивает плачущего ребёнка», — подписала женщина.
Полиция обратила внимание на видео, против воспитателя заведено уголовное дело. Сама сотрудница рассказала, что не могла справиться с девочкой, которая её не слушалась и прыгала на кровати. Поэтому она и придушила ёё одеялом. Установлены и родители девочки, они уже написали заявление в полицию.
Ранее News. ruсообщал, что беременная воспитательница и её маленький сын, ходивший к маме в группу, избили трехлетнего мальчика в одном из детсадов города Аксу Павлодарской области Казахстана. Малыш укусил сына воспитательницы, за что та его наказала.
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