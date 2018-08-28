Воспитатель душила одеялом не хотевшего спать ребёнка

Полиция проводит расследование в связи с опубликованным в соцсетях роликом, на котором воспитательница в детсаду душит девочку одеялом. Инцидент произошёл в Темиртау Карагандинской области Казахстана ещё в мае, но в Сети появился только 27 августа.

На кадрах видно, как 50-летняя сотрудница детсада сидит на кровати у плачущего ребёнка и крепко сжимает одеяло на его голове. Как выяснилось позже, девочка не хотела спать, сообщает Tengrinews.kz.

Детсад узнала одна из жительниц Темиртау, которая подписала под роликом, что опознала обстановку в помещении, а также мельком увидела на видео своего сына, который ходил в этот детсад с апреля по июль. «Он наблюдал, как воспитательница жестоким способом успокаивает плачущего ребёнка», — подписала женщина.

Полиция обратила внимание на видео, против воспитателя заведено уголовное дело. Сама сотрудница рассказала, что не могла справиться с девочкой, которая её не слушалась и прыгала на кровати. Поэтому она и придушила ёё одеялом. Установлены и родители девочки, они уже написали заявление в полицию.

Ранее News. ruсообщал, что беременная воспитательница и её маленький сын, ходивший к маме в группу, избили трехлетнего мальчика в одном из детсадов города Аксу Павлодарской области Казахстана. Малыш укусил сына воспитательницы, за что та его наказала.