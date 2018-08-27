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На юге столицы отремонтируют детскую школу искусств
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На юге столицы отремонтируют детскую школу искусств 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, передает портал мэра и правительства Москвы.
"На сегодняшний день в столице поддерживают детское творчество и обновляют учреждения дополнительного образования. Совсем скоро в районе Москворечье-Сабурово отремонтируют изобразительное отделение ДШИ имени Рихтера, в котором проводится обучение по живописи и изобразительному искусству", — отметил Леонов.
Будут отремонтированы крыша, фасады, а также крыльцо. Кроме того, рабочие заменят наружные дверные и оконные блоки, а также утеплят наружные стены. Над входами обновят козырьки, а в самом здании — внутреннюю отделку помещений и обустроят раздельные санузлы с кабинами для маломобильных граждан.
В настоящее время в столице работают 143 школы искусств, в которых обучаются 100 тысяч детей. В 2017 году в городе запустили проект «Искусство — детям», в рамках которого в ближайшие три года отремонтируют все школы искусств.
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