На юге столицы отремонтируют детскую школу искусств

"На сегодняшний день в столице поддерживают детское творчество и обновляют учреждения дополнительного образования. Совсем скоро в районе Москворечье-Сабурово отремонтируют изобразительное отделение ДШИ имени Рихтера, в котором проводится обучение по живописи и изобразительному искусству", — отметил Леонов.

Будут отремонтированы крыша, фасады, а также крыльцо. Кроме того, рабочие заменят наружные дверные и оконные блоки, а также утеплят наружные стены. Над входами обновят козырьки, а в самом здании — внутреннюю отделку помещений и обустроят раздельные санузлы с кабинами для маломобильных граждан.

В настоящее время в столице работают 143 школы искусств, в которых обучаются 100 тысяч детей. В 2017 году в городе запустили проект «Искусство — детям», в рамках которого в ближайшие три года отремонтируют все школы искусств.