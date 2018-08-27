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В центре на Коминтерна провели тематический праздник
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В центре на Коминтерна провели тематический праздник 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна прошел праздник «Летний калейдоскоп».
Участников ждали интерактивные и настольные игры для всей семьи. Также для ребят провели мастер-класс по английскому языку «Солнце или дождь». Кроме того, юные танцоры посетили мастер-класс «Латиноамериканские танцы для детей», где изучили основные движения самбы, бачаты и ча-ча-ча.
Напомним, что в центре на Коминтерна регулярно проходят тематические мероприятия для детей и взрослых.
Узнать о предстоящих занятиях в центре можно будет на дне открытых дверей 1 и 2 сентября. (ис)
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