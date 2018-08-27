В центре на Коминтерна провели тематический праздник

В Культурном центре на Коминтерна прошел праздник «Летний калейдоскоп».

Участников ждали интерактивные и настольные игры для всей семьи. Также для ребят провели мастер-класс по английскому языку «Солнце или дождь». Кроме того, юные танцоры посетили мастер-класс «Латиноамериканские танцы для детей», где изучили основные движения самбы, бачаты и ча-ча-ча.

Напомним, что в центре на Коминтерна регулярно проходят тематические мероприятия для детей и взрослых.

Узнать о предстоящих занятиях в центре можно будет на дне открытых дверей 1 и 2 сентября. (ис)