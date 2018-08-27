Смена военной медицины открылась в «Лагере настоящих героев»

В детском палаточном лагере «Лагерь настоящих героев», расположенном на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», открылась смена военной медицины для девочек.

В детском палаточном лагере «Лагерь настоящих героев», расположенном на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», открылась смена военной медицины для девочек.

Создание этой смены обусловлено тем, что медицина всегда была профессией, которая вызывала повышенный интерес среди женщин. Во все времена женщины оказывали лечебную помощь, накапливая и передавая следующим поколениям жизненно важные навыки. Курс военной медицины даст участницам лагерной смены уникальные знания о том, как оказывать первую помощь в особо опасных ситуациях.

Ведь даже если они не станут профессиональными медиками, этот учебный курс пригодится им в дальнейшем, а, возможно, спасет чьи-то жизни. Поэтому 300 девочек в течение 12 дней будут осваивать занятия по медицине, юридические аспекты оказания первой медицинской помощи, изучать обмороки и состояния ведущие к потере сознания, отморожения, наружные кровотечения, способы их остановки, способы наложения первичных повязок, травмы опорно-двигательного аппарата и т.д.

Также участниц смены научат организовывать туристические походы и ориентироваться на местности. Каждая из них сможет пройти занятия по тактике и строевой подготовке, проверить свои силы на полосе препятствий, посетить мастер-классы от звездных гостей и многое другое. Кроме того, их ждет увлекательная культурная и развлекательная программа.

Проект «Лагерь настоящих героев» проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области . Всего за летний период в лагере пройдет 7 тематических смен, в том числе 2 смены для девочек, и в каждой дети смогут расширить свое понятие о патриотизме. А их занятия будут охватывать разнообразные направления деятельности, связанные с расширением физических, творческих и интеллектуальных возможностей.

Помимо «Школы военных медиков» для девочек была организована «Школа военной журналистики» в шестой лагерной смене.