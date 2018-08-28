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Детский чек-ап: каких врачей пройти перед школой
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Детский чек-ап: каких врачей пройти перед школой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Зачем нужен детский чек-ап?
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Вопрос эксперту: почему вакцинация детей — это важно?Как подготовить ребенка к прививке, какие вакцины использовать и почему прививку от кори стоит сделать прямо сейчас. Врачи не устают повторять, что предупредить заболевание проще, чем лечить его последствия. В случае с детьми это правило работает безоговорочно: чем младше ребенок, тем больше шансов и возможностей заметить и скорректировать сбой в работе организма. Вот почему необходимость прохождения диспансеризации законодательно закреплена. Каждый ребенок должен проходить медосмотр ежегодно, а достигая определенного возраста — обследоваться у узких специалистов.
Когда проводят детский чек-ап? Первое полное обследование ребенок проходит в возрасте до года, потом — в 3 года, затем — в 6, 7, 10, 14, 15 и 16 лет.
В три года ребенка осматривают:
педиатр ортопед андролог или гинеколог невролог офтальмолог лор логопед психиатр дерматолог стоматолог
Особенна важна дошкольная диспансеризация, необходимаядля определения особенностей организма и предупреждения патологий и хронических заболеваний. Поэтому перед школой ребенка стоит показать также психологу, ортодонту и иммунологу.
Почему важно провести ребенку комплексное обследование? Ортопед оценивает состояние позвоночника, определяет плоскостопие (или констатирует его отсутствие), дает рекомендации относительно того, как выбирать мебель и обувь для ребенка, как исправить осанку и уменьшить плоскостопие.
Андролог осматривает мальчиков и исключает патологии развития вроде сужения крайней плоти и неопущения яичек, а также грыжу и водянку. Девочки также проходят осмотр у гинеколога.
Поскольку нервная система ребенка испытывает колоссальную нагрузку в дошкольные и ранние школьные годы, невролог должен регулярно и внимательно осматривать ребенка. Если у вас появляются жалобы в течение года, не ждите диспансеризации, обращайтесь к врачу как можно скорее.
Еще один врач, которому стоит показываться как можно чаще — это офтальмолог. Современные дети рано «сажают» зрение за просмотром мультфильмов и играми в телефоне. Врач даст рекомендации, сколько времени допустимо проводить перед экраном, и расскажет о тактике дальнейшего лечения, если оно потребуется.
Если вы родитель дошкольника, то наверняка уже не раз побывали у лора с набором самых распространенных детских проблем: ОРВИ, отит, увеличение миндалин. В этот раз врач должен произвести комплексный осмотр и, возможно, дать направление на дальнейшие медицинские манипуляции (все зависит от характера и степени сложности проблем).
Не стоит также пренебрегать регулярным посещением стоматолога: информация о том, что молочные зубы не нуждаются в лечении — всего лишь миф, который часто становится причиной серьезных проблем. Детский кариес развивается стремительно, поэтому начинать лечение следует как можно скорее.
Психолог определит готовность к школе и поможет справиться с тревогой и агрессией (как детской, так и родительской). В некоторых случаях вам порекомендуют не торопиться отдавать ребенка в школу и посвятить подготовке к ней ещё один год.
Мнение эксперта
Ирина Богданова, врач-педиатр
Осмотры ребенка проводиться в официально установленные сроки. В них входит консультация педиатра, узких специалистов и обследования, которые могут отличатся в зависимости от возраста ребёнка.
Перед школой необходимо обязательно сделать ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой и при необходимости получить консультацию кардиолога для определения физкультурной группы и получения разрешения для занятий в спортивных секциях.
Перед поступлением в первый класс необходимо также сделать УЗИ щитовидной железы, репродуктивной сферы, брюшной полости и почек. Это связано с тем что многие заболевания могут протекать практически бессимптомно, а на фоне стресса в новой обстановке, при изменении режима и большой нагрузке — стать явными. Этого легко избежать, выявив предпосылки заболевания и подобрав ребёнку подходящий график занятий и режим. Точную информацию вам даст педиатр по результатам проведенных обследований.
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