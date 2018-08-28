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Красноярская ГЭС помогла собрать в школу учеников Красноярска и Дивногорска
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Красноярская ГЭС помогла собрать в школу учеников Красноярска и Дивногорска 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярская ГЭС, входящая в En+ Group, приняла участие в акции «Помоги пойти учиться» и выделила 80 000 рублей на приобретение канцелярских наборов для школьников Красноярска и Дивногорска.
С ходатайством в адрес компании обратились несколько организаций, с которыми ГЭС связывает многолетняя дружба. Одна из них — МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дивногорска, которому в прошлом году Красноярская ГЭС помогла собрать в школу 91 ребенка.
Также просьба о помощи поступила от КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям „Дивногорский“, где на учете состоит около 80 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Компания уже в течение 16 лет помогает центру решать различные социальные вопросы своих подопечных. Помимо них, обращения в адрес станции направили КГБОУ „Дивногорская школа“, в которой обучается более 100 детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также — краевое отделение Российского детского фонда, которое уже на протяжении многих лет является партнером компании в реализации социальных и благотворительных программ.
На выделенные средства для детей будут приобретены канцелярские принадлежности, альбомы, краски и рюкзаки. Более 100 учеников смогут пойти в школу с красивыми и необходимыми наборами.
Сергей Кузнецов, генеральный директор Красноярской ГЭС:
— Помощь является действенной, когда она системна. И Красноярская ГЭС, как социально ответственная компания, придерживается этих принципов. Я рад, что для нескольких десятков детей мы помогли сделать День знаний настоящим праздником.
Наталья Спирина, председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда:
— Ежегодно в детский фонд обращаются сотни семей, которые не могут самостоятельно подготовить детей к школе. И без таких партнеров, как Красноярская ГЭС, мы бы не справились. Компания уже на протяжении многих лет оказывает нам помощь. Спасибо за доброе и отзывчивое сердце.
По материалам пресс-службы „Красноярская ГЭС“
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