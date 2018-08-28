В Оренбурге детская поликлиника №4 станет лучшей в России

Поликлиника №4 детской городской клинической больницы Оренбурга попала в проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Оренбургское медицинское учреждение стало единственной детской поликлиникой, которое попало в программу Минздрава России «Росатома» . По проекту в четырех регионах будут созданы федеральные поликлиники-образцы «под ключ». В таких учреждениях введут новую модель оказания высокой медицинской помощи для того, чтобы потом внедрить ее по всей стране.

Проект стартовал 1 января. В поликлинике №4 пациенты уже могут вызвать неотложную помощь и во внерабочее время по телефону колл-центра. Теперь профосмотры маленьких пациентов проводят по-новому: в одном кабинете сразу несколько специалистов осматривают ребенка. Все необходимые процессы для создания федеральной поликлиники-образца будут внедрены до конца года, сообщает пресс-служба минздрава региона.