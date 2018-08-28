Ещё
В Оренбурге детская поликлиника №4 станет лучшей в России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Оренбурге детская поликлиника №4 станет лучшей в России 

АиФ-Оренбург 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Поликлиника №4 детской городской клинической больницы Оренбурга попала в проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Оренбургское медицинское учреждение стало единственной детской поликлиникой, которое попало в программу Минздрава России и «Росатома». По проекту в четырех регионах будут созданы федеральные поликлиники-образцы «под ключ». В таких учреждениях введут новую модель оказания высокой медицинской помощи для того, чтобы потом внедрить ее по всей стране.
Проект стартовал 1 января. В поликлинике №4 пациенты уже могут вызвать неотложную помощь и во внерабочее время по телефону колл-центра. Теперь профосмотры маленьких пациентов проводят по-новому: в одном кабинете сразу несколько специалистов осматривают ребенка. Все необходимые процессы для создания федеральной поликлиники-образца будут внедрены до конца года, сообщает пресс-служба минздрава региона.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге проходит лагерная смена с участниками телешоу «Танцы» В Оренбурге пропал Валентин Беспалов Театр им.Ермоловой приглашает оренбуржцев на свои спектакли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение