Ещё
Уставшие дожидаться детсада родители привели детей в районную администрацию Емельянова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Уставшие дожидаться детсада родители привели детей в районную администрацию Емельянова 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В крупнейшем поселке Красноярского края Емельяново родители дошколят устали ждать от местных властей новый детский сад и привели детей в районную администрацию. Так они планируют теперь делать каждый день. На месте работал корреспондент «360».
Источник фото: телеканал «360»
Несколько десятков детей не могут пойти в детский сад в Емельянове. Дошкольное учреждение № 6 «Золотой Петушок», где раньше числились малыши, признали аварийным. Чиновники предложили родителям повести детей в новый корпус сада, однако выяснилось, что в здании отсутствует пищеблок. Изначально планировалось, что питанием детей будет обеспечивать старый корпус, где есть пищеблок, после планового ремонта. Однако из-за того, что постройку признали ветхой и опасной, заходить в нее, а уж тем более работать в ней, нельзя. Выделить специальную машину, чтобы возить еду в новый сад из стороннего учреждения, в администрации отказываются: говорят, такой нет в наличии.
Источник фото: телеканал «360»
«С 28 мая мы находимся дома. Никаких обещаний и сроков нам никто не дает, сколько мы еще просидим дома. Очень многие потеряли работу, потому что таких отпусков не существует», — жалуется мама одного из дошколят.
Источник фото: телеканал «360»
Чиновники, работу которых шумная детвора практически парализовала, предпочли отсидеться в своих кабинетах. На встречу к родителям вышла и. о. главы района по образованию Ольга Самохвалова, однако ей не нашлось, что ответить не претензии.
Известно также, что на территории закрытого детского сада сейчас проводится геологическая экспертиза. Из-за того, что здание построено на горе, его многие годы подмывали талые и грунтовые воды. Под фундаментом образовались провалы, и часть здания начала буквально уходить под землю. Эксперты пока не могут дать гарантии, что в какой-то момент постройка не начнет рушиться во время того, как внутри будут находиться дети.
360tv.ru: последние новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в летнем лагере ВДЦ «Орленок» Полиция Красноярского края начала проверку по факту жестокого обращения с детсадовцами Традиция или криминал? Почему россияне рискуют делать обрезание на дому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение