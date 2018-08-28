Уставшие дожидаться детсада родители привели детей в районную администрацию Емельянова

В крупнейшем поселке Красноярского края Емельяново родители дошколят устали ждать от местных властей новый детский сад и привели детей в районную администрацию. Так они планируют теперь делать каждый день. На месте работал корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Несколько десятков детей не могут пойти в детский сад в Емельянове. Дошкольное учреждение № 6 «Золотой Петушок», где раньше числились малыши, признали аварийным. Чиновники предложили родителям повести детей в новый корпус сада, однако выяснилось, что в здании отсутствует пищеблок. Изначально планировалось, что питанием детей будет обеспечивать старый корпус, где есть пищеблок, после планового ремонта. Однако из-за того, что постройку признали ветхой и опасной, заходить в нее, а уж тем более работать в ней, нельзя. Выделить специальную машину, чтобы возить еду в новый сад из стороннего учреждения, в администрации отказываются: говорят, такой нет в наличии.

Источник фото: телеканал «360»

«С 28 мая мы находимся дома. Никаких обещаний и сроков нам никто не дает, сколько мы еще просидим дома. Очень многие потеряли работу, потому что таких отпусков не существует», — жалуется мама одного из дошколят.

Источник фото: телеканал «360»

Чиновники, работу которых шумная детвора практически парализовала, предпочли отсидеться в своих кабинетах. На встречу к родителям вышла и. о. главы района по образованию Ольга Самохвалова, однако ей не нашлось, что ответить не претензии.

Известно также, что на территории закрытого детского сада сейчас проводится геологическая экспертиза. Из-за того, что здание построено на горе, его многие годы подмывали талые и грунтовые воды. Под фундаментом образовались провалы, и часть здания начала буквально уходить под землю. Эксперты пока не могут дать гарантии, что в какой-то момент постройка не начнет рушиться во время того, как внутри будут находиться дети.