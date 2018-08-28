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Две новые детские площадки открылись в Истре
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Две новые детские площадки открылись в Истре 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Маленькие жители городского округа Истра теперь смогут играть на новых детских площадках. Два комплекса открыли в поселке Курсаково. Проводить там время смогут малыши как минимум из 8 ближайших многоквартирных домов.
Для безопасности детей по всему периметру комплекса положили современное резиновое покрытие. Также облагородили и прилегающую территорию — уложили асфальт, оборудовали больше парковочных мест и провели работы по озеленению. Малыши из сельской местности часто бывают лишены простых детских забав в шаговой доступности. Теперь детям из Курсаково не нужно никуда ехать, чтобы поиграть на настоящей площадке.
В ближайшее время в Истре планируется установить 30 новых площадок, 22 из них обещают открыть к 1 сентября.
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