Две новые детские площадки открылись в Истре

Маленькие жители городского округа Истра теперь смогут играть на новых детских площадках. Два комплекса открыли в поселке Курсаково. Проводить там время смогут малыши как минимум из 8 ближайших многоквартирных домов.

Для безопасности детей по всему периметру комплекса положили современное резиновое покрытие. Также облагородили и прилегающую территорию — уложили асфальт, оборудовали больше парковочных мест и провели работы по озеленению. Малыши из сельской местности часто бывают лишены простых детских забав в шаговой доступности. Теперь детям из Курсаково не нужно никуда ехать, чтобы поиграть на настоящей площадке.

В ближайшее время в Истре планируется установить 30 новых площадок, 22 из них обещают открыть к 1 сентября.