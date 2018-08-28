Дни открытых дверей состоятся на «Острове Мечты» в Покровском-Стрешневе

«Остров Мечты» — подразделение Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова», расположенное в районе Покровское-Стрешнево, приглашает 31 августа и 3 сентября на дни открытых дверей. Гости смогут познакомиться с педагогами, подробнее узнать о действующих творческих и спортивных объединениях, а также получить консультацию по записи в кружки и студии через портал госуслуг.

— У нас работают художественные, вокальные, фольклорные и театральные студии, кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, изучению английского языка, секции по каратэ и шахматам, группы раннего развития малышей, — рассказала представитель ГБОУДО Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые Острова» Анфиса Кудрявцева.

Дни открытых дверей пройдут по адресу ул. Мещерякова, д. 2, корп. 2. В пятницу, 31 августа, всех желающих ждут с 14.00 до 18.00. В понедельник, 3 сентября, — с 12.00 до 18.00.

Фото: архив Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».