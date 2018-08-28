Воспитанники отданной облправительству «Березки» просят помощи Володина

Вожатые и воспитанники учебно-технического оздоровительного центра «Березка» (располагается на Кумысной поляне в Саратове) обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину , в правительство области и к руководству Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра с просьбой сохранить самобытность и уровень отдыха в детском лагере. Соответствующая петиция опубликованана сайте change.org. Также видеообращение детей к «ответственным взрослым» размещено на YouTube-канале RetunecTV.

«В 2016 году в ОРТПЦ сменился директор. Им стал Тищенко Эдуард Александрович. Первое, что сделал, решил избавиться от «Березки» как непрофильного актива.

Почему? Не знаем! Наверное, хлопотное это дело — дети, детство, отдых. Нам говорят, что такое решение принято в Москве, в РТРС. Мы не верим, — рассказали дети на камеру. — Правительство Саратовской области обещало не закрывать нашу «Березку». Слово свое сдержало. Теперь мы уже не «Березка», мы филиал спортивного лагеря «Молодежный». Это очень печально. Кто будет поддерживать в отличном порядке отличный бассейн, спортивные площадки, корпуса со всеми удобствами? В других лагерях ничего этого нет.

Мы отчетливо понимаем, что Эдуард Тищенко и его суперсоветник Преображенская Людмила Владимировна одержали победу. «Березка» прекратила свое самостоятельное существование в год десятилетия детства».

«Если лагерь будет работать, как «Молодежный» и как все остальные лагеря, то все мальчишки и девчонки не поедут туда, а это будет означать, что в Саратовской области больше не будет лагеря, который по уровню сможет соревноваться с «Артеком» или «Орлёнком», — пишет автор петиции Алексей Ретунцев. — Уважаемый, Вячеслав Викторович Володин, мы верим, что Вы поддержите всех людей, которые переживают за это прекрасное место! И поможете нам сохранить всё так, как это было раньше! (…) Оставьте лагерь федеральным! Вы никогда не жалели и не будете жалеть!»

Комментарий по поводу ситуации в «Березке» сегодня, 28 августа, распространила в СМИ и пресс-служба губернатора.

«В конце прошлого года учредителем принято решение передать оздоровительный центр правительству Саратовской области, — признали чиновники. — В настоящее время идет процедура передачи. Важно подчеркнуть, что региональная власть предприняла необходимые меры, чтобы процесс передачи учреждения на баланс области, инициированный учредителем, не повлиял на качество отдыха детей».

В правительстве отмечают, что подготовка лагеря к этой летней оздоровительной кампании велась штатно, на оборудование и ремонт корпусов потратили более 2,7 миллиона рублей. «Березка» летом 2017 и летом 2018 года работала в три смены, приняв 940 детей. Сейчас идет подготовка УТОЦ к осенне-зимнему периоду и оздоровительной кампании 2019 года.

«На следующий финансовый год содержание учреждения будет осуществляться за счет средств областного бюджета, что позволит ему, как и прежде, оставаться активной спортивно-культурной площадкой области. В «Березке» будут созданы все условия для продолжения традиций, направленных на полноценный отдых и оздоровление детей», — обещают чиновники.