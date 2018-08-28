«ВСМПО-Ависма» помогла набраться здоровья 2000 детей

За лето более 2 000 детей сотрудников "ВСМПО-Ависмы" отдохнули в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания. Для 782 березниковцев и 1 236 салдинцев в возрасте от 6 до 15 лет распахнули двери три корпоративных оздоровительных площадки — «Тирус» и «Олимп» в Верхней Салде и «Чайка» в Березниках.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе корпорации «ВСМПО-Ависма», в 2018 году за четыре смены «Тирус» принял 790 детей, что на 50 человек больше, чем в предыдущем году. Лагерь отдыха с дневным пребыванием «Олимп» посещали 376 воспитанника. 70 салдинских школьников оценили качество отдыха в березниковской «Чайке».

Согласно коллективному договору, сотрудникам «ВСМПО-Ависмы», как и прежде, компенсируется до 90% стоимости путевки. Так как корпоративные базы отдыха работают не только летом, металлурги в любое время года могут приобрести путевки выходного дня или организовать коллективный отдых школьников во время каникул.

Шесть детей — лауреатов корпоративного конкурса детского творчества «Давай раскрасим вместе мир» — были награждены поездкой во Всероссийский детский центр «Орленок». Десять победителей конкурса побывали на лазурном берегу Средиземного моря во Франции.

Затраты на летнюю оздоровительную кампанию, не считая ремонты и подготовку баз отдыха к сезону, превысили 35 миллионов рублей. В целом на предоставление льгот и выплаты по корпоративному социальному пакету на 2018 год корпорация планирует направить 1,3 миллиарда рублей.