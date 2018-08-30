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В ГБУ «Талисман» юные посетители познакомились с работой кружков и секций
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В ГБУ «Талисман» юные посетители познакомились с работой кружков и секций 

Савелки + ещё 2 45 минут назад
Фото: Савелки
28 августа Спортивно-досуговый центр района Савелки пригласил ребят и их родителей на День открытых дверей.
Сотрудники ГБУ «Талисман», расположенного в 3-м микрорайоне Зеленограда, провели для гостей обзорную экскурсию по помещениям и спортивным залам центра. Участники мероприятия познакомились с работой кружков и секций, пообщались с тренерами и преподавателями.
Все желающие также смогли попробовать себя в различных видах спорта и записаться на понравившиеся направления. В завершении Дня открытых дверей ребята приняли участие в увлекательной викторине.
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