Соцсети: Детдомовцы Владикавказа не хотят переселяться из «Виктории»

Воспитанников детдома «Виктория» во Владикавказе переселяют в другое учреждение, сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ребятам велели собрать вещи и ночью увезли их в детский дом «Хуры тын». Официальные причины переезда — плохие условия в «Виктории» и общее сокращение числа сирот в республике. Однако местные жители видят в переселении детей коммерческий интерес к участку, на котором находится детский дом. Также отмечают, что «Хуры тын» находится в промышленном районе Владикавказа, недалеко от завода «Электроцинк» , и экология там не самая подходящая для детей.

Судя по видеозаписям, дети не слишком рады изменениям и не в восторге от переезда. На видео воспитанники плачут, а педагоги пытаются успокоить ребят. Также в соцсети сообщили, что сотрудники детского дома попросят прокуратуру проверить законность переселения.

Публикация от ЧП / Владикавказ (@chp_vladikavkaz) 27 Авг 2018 в 11:27 PDT