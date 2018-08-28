7 лайфхаков, как быстрее попасть в детский сад

В очередь — после роддома

Кто первый встал, того и тапки. А точнее, садик, ведь он достаётся первоочередникам. Поэтому уже в роддоме пора задуматься о том, в какое дошкольное учреждение вы отдадите малютку. Да-да, этого пухлощёкого малыша, который смешно морщит носик и неуверенно берёт грудь. Встать в очередь в идеале надо сразу после выписки и получения прописки новорождённого. Потом может быть поздно.

А вы не льготники?

Многодетные, дети военных и полицейских, инвалиды — список льготников однообразен по всей стране, но в каждом муниципальном образовании есть свои дополнительные условия. Например, в некоторых городах льготниками являются родители— студенты, в других — переселенцы. Узнайте, кто является льготником в вашем городе. И даже если это, увы, не вы, можно подумать стать ими…Вы с мужем не задумывались получить новое образование? Или, может, мечтаете ещё о двоих пухлощёких малышах?

Со вторым — проще

Если у вас двое детей и старший уже ходит в сад, смело требуйте место в том же саду для младшего. По закону родители, чьи дети уже посещают МДОУ, имеют приоритетное право, то есть они — следующие после льготников. Кстати, и заставлять вас бегать в два сада не имеют права.

Приходите часто

Закон законом, программа, которая просчитывает места в садах, программой, а всё же человеческий фактор никто не отменял. Что бы не говорили, а тем, кто ходит в комитет по образованию часто, заявляет о себе и требует, место в итоге находят. В отличие тех, кто молча надеется. Так что ходите и напоминайте о себе.

ГКП при садике

Группа кратковременного пребывания при садике — прекрасная возможность адаптировать ребёнка, отдохнуть хоть пару часов в день самой и тихонько «пролезть» в дошкольное учреждение. Ведь обычно ГКП работает вместо яслей и берёт детей от 1,5 лет. А там уже и обычная группа замаячит на горизонте. Хоть по закону дети, посещающие ГКП, не являются льготниками, всё равно эти воспитанники — уже свои для педагогов, их не бросят.

Развивашки при садике

Принцип тот же, что и с ГКП: вы посещаете развивающие занятия, которые сад предоставляет на платной основе, и заявляете своё желание в дальнейшем получить путёвку в это МДОУ. Когда воспитатели ребёнка знают, знакомы с родителями, то относятся к таким ситуациям лояльнее и нередко помогают. Кстати, некоторые развивающие занятия при садах сразу позиционируются с бонусом — дальнейшим выделением места в саду. Жаль только, такие развивайки есть не во всех учреждениях.

На работу в сад Вы идёте на работу в сад воспитателем или помощником воспитателя, а ваш малыш получает место в группе. Схема стопроцентная, есть только несколько но: без призвания работать с детьми тяжело, а если вы захотите уволиться, то вместе с вами могут «попросить» и вашего ребёнка. Обычно такие условия прописываются трудовым договором.

Итак, для каждой двери можно подобрать свой ключ, а для каждого ребёнка — путёвку в сад. Главное, не отчаиваться и смотреть на вещи проще. Ведь пока вы думаете, как получить место, ваш малыш наслаждается общением с вами.