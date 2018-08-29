В СВАО стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД «Снова в школу»

В преддверии нового учебного года в СВАО стартовало традиционное профилактическое мероприятие «Снова в школу». Оно проходит с 27 августа по 9 сентября. В эти дни сотрудники окружного ГИБДД уделят повышенное внимание безопасности детей.

— За лето дети отвыкли от напряженного московского движения. Теперь им снова нужно будет ежедневно посещать школу, а первоклассникам предстоит пройти путь до нее впервые. Поэтому родители должны обратить внимание школьников на наиболее опасные участки этого пути, вместе с детьми разработать самый безопасный маршрут до школы и всех других мест, которые юным пешеходам предстоит посещать самостоятельно, — отметили в пресс-службе УВД по СВАО.

В управлении также напомнили о правилах перевозки детей.

— Если вы перевозите ребенка на своем автомобиле, учтите: несовершеннолетний пассажир всегда должен быть пристегнут. Для детей до 7 лет обязательно использование специального детского кресла, — подчеркнули в пресс-службе.

Не стоит забывать, что, согласно КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет сегодня 3000 рублей. Сейчас это особенно актуально, ведь в дни мероприятия экипажи ДПС будут работать вблизи школ и других учреждений, куда родители привозят детей на личных автомобилях.

Кроме того, сохранять бдительность необходимо и водителям: в начале учебного года им нужно быть особенно внимательными в зоне действия знаков «Дети» и «Пешеходный переход», вблизи парков, скверов, во дворах — словом, везде, где юные пешеходы могут появиться неожиданно. (ис)