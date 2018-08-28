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27 тысяч жителей края обезопасили от гепатита А
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27 тысяч жителей края обезопасили от гепатита А 

75.RU 15 минут назад
Большая часть из всех привитых — 24,5 тысячи — это дети, которым вакцину необходимо вводить дважды. По данным замминистра, прививочную кампанию завершили в некоторых райнах Забайкалья, оказавшихся в зоне подтопления. Кроме того, по словам Мироманова, в крае еще ставят прививки от дизентерии и брюшного тифа. Напомним, что последним распоряжением главы краевого Роспотребнадзора в список обязательных для вакцинации людей включили всех работников столовых в детских садах и школах Читы, Читинского района и некоторых других районов, пострадавших от наводнений.
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