27 тысяч жителей края обезопасили от гепатита А 

Большая часть из всех привитых — 24,5 тысячи — это дети, которым вакцину необходимо вводить дважды. По данным замминистра, прививочную кампанию завершили в некоторых райнах Забайкалья, оказавшихся в зоне подтопления. Кроме того, по словам Мироманова, в крае еще ставят прививки от дизентерии и брюшного тифа. Напомним, что последним распоряжением главы краевого Роспотребнадзора в список обязательных для вакцинации людей включили всех работников столовых в детских садах и школах Читы, Читинского района и некоторых других районов, пострадавших от наводнений.