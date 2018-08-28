Ещё
«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!» 

АСН-Инфо 18 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» совместно с театром «Лицедеи» и Группой ЦДС проведут праздник «Здравствуй, школа!».
Мероприятие состоится 29 августа в театре «Лицедеи». В нем примут участие 320 детей-инвалидов, детей-сирот, детей сотрудников силовых структур, погибших при исполнении воинского или служебного долга, детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В ходе праздника маленьких зрителей ждет праздничный концерт с участием эстрадной певицы и актрисы Елены Ваенги, артиста театра и кино Анвара Либабова, Государственного ансамбля танца «Барыня», ансамбля танца «Юный Ленинградец», цирковой студии «БЭМС» и др. Также ребят ждут конкурсы, игры, викторины и подарки.
«Наша компания не первый год поддерживает проекты благотворительного движения «Большая Медведица». Мы рады возможности стать частью этого замечательного праздника и вместе с детьми отметить начало нового учебного года», — сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.
АСН-Инфо: последние новости
Новые детсады во Всеволожске вскоре примут 440 детей Ленобласть потратит на модернизацию детских поликлиник 140 млн рублей Новый детский сад откроется во Фрунзенском районе в день знаний
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение