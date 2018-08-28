Ещё
Чем будут кормить школьников в новом учебном году?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Чем будут кормить школьников в новом учебном году? 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
28 августа в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Чем будут кормить школьников в новом учебном году?» в рамках специального проекта Парламентской газеты «Качество и безопасность пищевых продуктов».
В Совете Федерации подготовлен законопроект «О детском питании», который направлен на улучшение качества детского питания и формирование здоровой нации. В документе прописаны четкие критерии оборота пищевой продукции для детского питания и требования к производителям. На данный момент документ находится на рассмотрении в Правительстве РФ.
В ходе дискуссии речь пойдет о том:
— С какими проблемами столкнулись школы и детсады при переходе на систему аутсорсинга?
— Что необходимо изменить в правилах выбора организаторов завтраков и обедов для детей?
— Как родители смогут участвовать в этом процессе и какое место в структуре детского питания могут занять фермерские продукты?
К участию в дискуссии приглашены:
— заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Альфредовна Гехт
— член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Николаевич Пономарев
— начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Наталья Александровна Петрова
-член Комитета по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области Ростислав Анатольевич Эдварс
— президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель Национальной программы «Школьное молоко» России Ольга Васильевна Панова
Приглашаются СМИ!
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail:n.stukova@pnp.ru
Парламентская газета: последние новости
СК возбудил новое дело об избиении заключённого в ярославской колонии Минтруд рассказал, как избавиться от очередей в ясли Кто родился 15 марта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение