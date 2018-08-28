28 августа в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Чем будут кормить школьников в новом учебном году?» в рамках специального проекта Парламентской газеты «Качество и безопасность пищевых продуктов».
В Совете Федерации подготовлен законопроект «О детском питании», который направлен на улучшение качества детского питания и формирование здоровой нации. В документе прописаны четкие критерии оборота пищевой продукции для детского питания и требования к производителям. На данный момент документ находится на рассмотрении в Правительстве РФ.
В ходе дискуссии речь пойдет о том:
— С какими проблемами столкнулись школы и детсады при переходе на систему аутсорсинга?
— Что необходимо изменить в правилах выбора организаторов завтраков и обедов для детей?
— Как родители смогут участвовать в этом процессе и какое место в структуре детского питания могут занять фермерские продукты?
К участию в дискуссии приглашены:
— заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Альфредовна Гехт
— член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Николаевич Пономарев
— начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Наталья Александровна Петрова
-член Комитета по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области Ростислав Анатольевич Эдварс
— президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель Национальной программы «Школьное молоко» России Ольга Васильевна Панова
Приглашаются СМИ!
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