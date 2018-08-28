В «Гермесе» на Учинской открыт набор детей в секцию карате

В центре развития творчества детей и юношества «Гермес» открылся набор в секцию карате. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Обучение в секции карате проводится в стиле шотакан. Это один из основных стилей японского карате, который включает в себя упражнения на все группы мышц. Учащиеся смогут выработать жесткий баланс и устойчивость, — рассказал сотрудник администрации.

Набор ведется в детские группы возрастных категорий 5+ и 8+. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 484-99-44. Центр находится по адресу улица Учинская, дом 10. (мю)