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В «Гермесе» на Учинской открыт набор детей в секцию карате
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В «Гермесе» на Учинской открыт набор детей в секцию карате 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре развития творчества детей и юношества «Гермес» открылся набор в секцию карате. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Обучение в секции карате проводится в стиле шотакан. Это один из основных стилей японского карате, который включает в себя упражнения на все группы мышц. Учащиеся смогут выработать жесткий баланс и устойчивость, — рассказал сотрудник администрации.
Набор ведется в детские группы возрастных категорий 5+ и 8+. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 484-99-44. Центр находится по адресу улица Учинская, дом 10. (мю)
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