В Южном городе проходит стратегическая сессия «Лучшее — детям»

Открывая сессию, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что главная задача общества и власти — создать наилучшие условия для развития, образования и воспитания детей. Необходимо сформировать систему, в которой к каждому ребёнку будет индивидуальный подход, которая поможет выявить его таланты, вырастить здоровой и яркой личностью.

Раскрытие потенциала ребёнка начинается с раннего детства. И здесь многое зависит от дошкольного образования.

Дмитрий Азаров напомнил, что президент поставил задачу ликвидировать очередность в детсады детей до трех лет к 2021 году.

В Самаре работа по сокращению очерёдности велась ударными темпами в начале 2010-х, однако в последние годы затормозилась, отметил глава региона. Сейчас на отдельных территориях региона вновь появилась очерёдность для детей, достигших трех лет. В яслях же для выполнения поставленной президентом задачи необходимо открыть около 4 тысячи мест.

"Самарская область будет активно участвовать в нацпроекте «Демография» в части строительства детских садов и открытия ясельных групп", — пообещал Дмитрий Азаров.

Руководитель области сформулировал приоритетные задачи в области дошкольного образования: строительство новых детских садов и возвращение зданий бывших садиков в систему, учет возможности организации процесса дошкольного образования при строительстве новых школ, возвращение самарскому опыту государственно-частного партнерства — проект «Билдинг-сад».

Также Дмитрий Азаров отметил, что важно обеспечить воспитателей современными программами и технологиями, разработать систему мотивации работников системы дошкольного образования, стимулирующую к выявлению талантов и способностей ребёнка, приступить к созданию центров формирования и развития родительских компетенций.

Отдельная тема — психолого-педагогическое сопровождение ребёнка. «Необходимо перестроить работу школьной психолого-педагогической службы. Психолог должен стать помощником в выявлении у ребят скрытых проблем, тревог и конфликтов, своевременном оказании помощи. Мы должны научиться сами и научить наших детей противостоять различным киберугрозам. Все это — наша зона ответственности. Дети не могут справиться с этим сами, им должны помочь взрослые. На переднем крае этого невидимого фронта — классный руководитель и школьный психолог», — считает глава региона.