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Мать ответит за смерть 3-х летнего сына
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Мать ответит за смерть 3-х летнего сына 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comМать ответит за смерть 3-х летнего сына27 августа следователями СО Канавинского района было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
24 августа 32-летняя женщина ушла из дома, оставив троих малолетних детей одних дома. Во время игры со старшими сестрами 3-летний мальчик выбежал на балкон, залез на стул и, не удержавшись, выпал на улицу с 5 этажа. Ребенок погиб.
Следователями СК установлено, что в семье погибшего ребенка воспитывались еще двое малолетних детей. В настоящее время дети изъяты из семьи.
С целью установления причин смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Корреспонденты «Кстати» выехали на место происшествия и сняли репортаж.
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