Мать ответит за смерть 3-х летнего сына

фото pixabay.comМать ответит за смерть 3-х летнего сына27 августа следователями СО Канавинского района было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

24 августа 32-летняя женщина ушла из дома, оставив троих малолетних детей одних дома. Во время игры со старшими сестрами 3-летний мальчик выбежал на балкон, залез на стул и, не удержавшись, выпал на улицу с 5 этажа. Ребенок погиб.

Следователями СК установлено, что в семье погибшего ребенка воспитывались еще двое малолетних детей. В настоящее время дети изъяты из семьи.

С целью установления причин смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Корреспонденты «Кстати» выехали на место происшествия и сняли репортаж.