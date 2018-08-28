Благотворительный фонд «Настенька» запустил акцию «Цветы жизни»

Фонд призывает отказаться от букетов на 1 сентября и перевести сэкономленные деньги тяжелобольным детям.

При поддержке неравнодушных людей фонд «Настенька» уже 16 лет помогает детям, больным раком. К 1 сентября фонд объявил о старте акции «Цветы жизни», присоединиться к которой может каждый.

Сотрудники Фонда и НИИ детской онкологии и гематологии просят родителей не тратиться на букеты к Дню знаний. Вместо этого они предлагают принести на праздник по одному цветку, чтобы сделать общий букет от класса, а остальные средства перечислить на лечение онкобольных детей.

Классы, которые будут участвовать в акции в пользу фонда «Настенька», получат в подарок деревянный цветок — символ акции, который подопечные больницы смастерили своими руками.

Кроме того, на память о добром деле ученикам будут подарены фирменные значки фонда.

Присоединиться к акции можно здесь.