Игровая площадка «Союзмультфильм» для детей и взрослых появилась на Ленинградке

В торговом центре «Метрополис», расположенном на Ленинградском шоссе, дом 16а, появилась интерактивная игровая площадка киностудии «Союзмультфильм» для взрослых и детей.

«На площадке можно не только сфотографироваться в анимационных декорациях, но и принять участие в мастер-классах по созданию собственной анимации, посостязаться с игровыми автоматами», — сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Кроме того, посетители могут посмотреть мультфильмы и посетить экспозицию авторских раскадровок для сериалов «Ну, погоди!» и «Простоквашино».

Тематическая площадка открыта для всех желающих до 2 сентября. (мю)