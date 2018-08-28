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Игровая площадка «Союзмультфильм» для детей и взрослых появилась на Ленинградке
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Игровая площадка «Союзмультфильм» для детей и взрослых появилась на Ленинградке 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В торговом центре «Метрополис», расположенном на Ленинградском шоссе, дом 16а, появилась интерактивная игровая площадка киностудии «Союзмультфильм» для взрослых и детей.
«На площадке можно не только сфотографироваться в анимационных декорациях, но и принять участие в мастер-классах по созданию собственной анимации, посостязаться с игровыми автоматами», — сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Кроме того, посетители могут посмотреть мультфильмы и посетить экспозицию авторских раскадровок для сериалов «Ну, погоди!» и «Простоквашино».
Тематическая площадка открыта для всех желающих до 2 сентября. (мю)
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