Очередное занятие для детей состоится в районной библиотеке 

В Российской государственной детской библиотеке состоится занятие для детей и их родителей «Тайны волшебной сказки».
Мероприятие пройдет в рамках цикла проекта «Летняя лаборатория чтения».
На официальном сайте культурной площадки проинформировали, что встреча направлена на детей старше девяти лет. Гости узнают больше о героях народных сказок.
Занятие проведет сотрудник культурной площадки и автор курса Лада Новофастовская.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Калужская площадь, дом 1, строение 1.