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Очередное занятие для детей состоится в районной библиотеке
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Очередное занятие для детей состоится в районной библиотеке 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
В Российской государственной детской библиотеке состоится занятие для детей и их родителей «Тайны волшебной сказки».
Мероприятие пройдет в рамках цикла проекта «Летняя лаборатория чтения».
На официальном сайте культурной площадки проинформировали, что встреча направлена на детей старше девяти лет. Гости узнают больше о героях народных сказок.
Занятие проведет сотрудник культурной площадки и автор курса Лада Новофастовская.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Калужская площадь, дом 1, строение 1.
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