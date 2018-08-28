Очередное занятие для детей состоится в районной библиотеке

В Российской государственной детской библиотеке состоится занятие для детей и их родителей «Тайны волшебной сказки».

Мероприятие пройдет в рамках цикла проекта «Летняя лаборатория чтения».

На официальном сайте культурной площадки проинформировали, что встреча направлена на детей старше девяти лет. Гости узнают больше о героях народных сказок.

Занятие проведет сотрудник культурной площадки и автор курса Лада Новофастовская.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Калужская площадь, дом 1, строение 1.