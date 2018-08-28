Фестиваль «Супер Дети» пройдёт 8 сентября в Ставрополе

Ставропольские предприниматели устроят фестиваль «Супер Дети» в парке Победы Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.

Выставку продукции и презентацию услуг проведут 8 сентября с 10:00 до 18:00. Жителям и гостям краевого центра свою продукцию представят производители детской мебели, одежды, обуви, игрушек.

По данным организаторов, на площадках фестиваля будут представлены центры дополнительного образования, развивающие школы, в том числе языковые, спортивные секции, театральные и танцевальные студии, частные детсады, медклиники, психологические центры, агентства по организации праздников, фотостудии, развлекательные центры, кафе и т.д. Во время фестиваля также пройдёт концерт местных танцоров и певцов.

Организаторы надеются, что «Супер Дети» станут визитной карточкой Ставрополя, главным выставочным мероприятием системы детского допобразования, детских товаров и развивающих услуг.