Ещё
Фестиваль «Супер Дети» пройдёт 8 сентября в Ставрополе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фестиваль «Супер Дети» пройдёт 8 сентября в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольские предприниматели устроят фестиваль «Супер Дети» в парке Победы Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.
Выставку продукции и презентацию услуг проведут 8 сентября с 10:00 до 18:00. Жителям и гостям краевого центра свою продукцию представят производители детской мебели, одежды, обуви, игрушек.
По данным организаторов, на площадках фестиваля будут представлены центры дополнительного образования, развивающие школы, в том числе языковые, спортивные секции, театральные и танцевальные студии, частные детсады, медклиники, психологические центры, агентства по организации праздников, фотостудии, развлекательные центры, кафе и т.д. Во время фестиваля также пройдёт концерт местных танцоров и певцов.
Организаторы надеются, что «Супер Дети» станут визитной карточкой Ставрополя, главным выставочным мероприятием системы детского допобразования, детских товаров и развивающих услуг.
АиФ Ставрополье: последние новости
Соцсети: Детдомовцы Владикавказа не хотят переселяться из «Виктории» 1 сентября в Ставрополе пройдёт «АнтиЁлка» для детей и подростков Ярмарка для родителей пройдёт в парке Победы Ставрополя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение