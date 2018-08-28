В детском саду на улице Маршала Кожедуба отметили День государственного флага России

Торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России, состоялось в дошкольном отделении «Надежда» школы №2092 в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Накануне в группах прошли беседы об истории создания флага, дети узнали, что означают цвета нашего флага, посмотрели презентацию «Где можно видеть флаг России», подготовили рисунки к выставке. В день праздника дети с воспитателем сходили на целевую прогулку к зданиям, где вывешен флаг, в зале дошкольники приняли участие в музыкально-литературной программе «Вперед, Россия!», — сказал сотрудник администрации.

Напомним, что дошкольное отделение «Надежда» расположено по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2. (мю)