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Ямальские многодетные семьи деньги на оздоровление смогут получать авансом
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Ямальские многодетные семьи деньги на оздоровление смогут получать авансом 

ИА Север-Пресс 59 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале многодетные малоимущие семьи деньги на оздоровление будут получать по предоплате. Постановление окружного правительства вступает в силу с 1 января 2019 года. Сейчас средства выделяются после предоставления финансовых документов, подтверждающих отдых семьи за пределами автономного округа, в том числе за рубежом.
Новая льгота будет предоставляться один раз в три года. Продолжительность предварительно оплачиваемого отдыха не должна превышать 14 дней, предельная сумма на каждого члена семьи составит 1400 рублей в сутки, за исключением детей, не достигших трехлетнего возраста. Такие ограничения связаны с невозможностью оздоровительных учреждений, санаториев, туристических баз и гостиниц предоставить все необходимые для детей этого возраста условия — питание и комплекс лечебных мероприятий. Если семья не сможет выехать за пределы региона, то оплату произведут при условии оздоровления в санаторно-курортных учреждениях.
«Это беспрецедентная акция, мы первый раз пытаемся внедрить предварительную оплату отдыха многодетных малоимущих семей. К нам неоднократно поступали от них обращения о принятии этой льготы. Обычно в таких семьях матери находятся в отпуске по уходу за детьми до трех лет и доходы у них снижаются. Главное условие, чтобы после отдыха семьи не забывали представлять необходимые отчетные документы, подтверждающие траты по целевому назначению», — рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.
По её словам, в случае добросовестного и своевременного предоставления семьями отчетных документов о целевых тратах полученных средств авансовые перечисления могут распространиться и на другие категории льготников.
Уже со следующего года такие семьи могут подать в органы соцзащиты заявления о предоставлении предварительной оплаты. Ожидается, что в следующем году предварительной мерой соцподдержки могут воспользоваться 400 многодетных малоимущих семей. Всего в округе живут около 11 тысяч многодетных семей, при этом данная мера соцподдержки распространяется на все многодетные семьи независимо от уровня дохода.
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