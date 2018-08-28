Ямальские многодетные семьи деньги на оздоровление смогут получать авансом

На Ямале многодетные малоимущие семьи деньги на оздоровление будут получать по предоплате. Постановление окружного правительства вступает в силу с 1 января 2019 года. Сейчас средства выделяются после предоставления финансовых документов, подтверждающих отдых семьи за пределами автономного округа, в том числе за рубежом.

Новая льгота будет предоставляться один раз в три года. Продолжительность предварительно оплачиваемого отдыха не должна превышать 14 дней, предельная сумма на каждого члена семьи составит 1400 рублей в сутки, за исключением детей, не достигших трехлетнего возраста. Такие ограничения связаны с невозможностью оздоровительных учреждений, санаториев, туристических баз и гостиниц предоставить все необходимые для детей этого возраста условия — питание и комплекс лечебных мероприятий. Если семья не сможет выехать за пределы региона, то оплату произведут при условии оздоровления в санаторно-курортных учреждениях.

«Это беспрецедентная акция, мы первый раз пытаемся внедрить предварительную оплату отдыха многодетных малоимущих семей. К нам неоднократно поступали от них обращения о принятии этой льготы. Обычно в таких семьях матери находятся в отпуске по уходу за детьми до трех лет и доходы у них снижаются. Главное условие, чтобы после отдыха семьи не забывали представлять необходимые отчетные документы, подтверждающие траты по целевому назначению», — рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова

По её словам, в случае добросовестного и своевременного предоставления семьями отчетных документов о целевых тратах полученных средств авансовые перечисления могут распространиться и на другие категории льготников.

Уже со следующего года такие семьи могут подать в органы соцзащиты заявления о предоставлении предварительной оплаты. Ожидается, что в следующем году предварительной мерой соцподдержки могут воспользоваться 400 многодетных малоимущих семей. Всего в округе живут около 11 тысяч многодетных семей, при этом данная мера соцподдержки распространяется на все многодетные семьи независимо от уровня дохода.