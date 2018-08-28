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В библиотеку на Чистова завезли детские книги
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В библиотеку на Чистова завезли детские книги 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Новые издания для детей появились в центральной детской библиотеке № 127, которая находится на улице Чистова в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— В нашей библиотеке регулярно появляются новые интересные книги. И не только для взрослых, но и для наших самых маленьких читателей. «Иохим-Лис, детектив с дипломом» Фьёля Ингемара — чудесная повесть, которая будет интересна каждому, кто любит приключения, тайны и загадки, — рассказал сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека № 127 расположена по адресу улица Чистова, 15/15. (ис)
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