В библиотеку на Чистова завезли детские книги

Новые издания для детей появились в центральной детской библиотеке № 127, которая находится на улице Чистова в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— В нашей библиотеке регулярно появляются новые интересные книги. И не только для взрослых, но и для наших самых маленьких читателей. «Иохим-Лис, детектив с дипломом» Фьёля Ингемара — чудесная повесть, которая будет интересна каждому, кто любит приключения, тайны и загадки, — рассказал сотрудник библиотеки.

Напомним, что библиотека № 127 расположена по адресу улица Чистова, 15/15. (ис)