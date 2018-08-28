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Медицинский центр «Династия» отмечает рождение 3,5-тысячного ребенка
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Медицинский центр «Династия» отмечает рождение 3,5-тысячного ребенка 

Волга Ньюс 38 минут назад
Счастья и здоровья семье пожелали не только сотрудники центра «Династия», но и участники Всероссийской конференции, приуроченной к 15-летию создания «МЦ Династия», которая прошла 23–24 августа текущего года. В конференции приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Белгорода, других городов России, а также из Великобритании.
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 тыс. циклов ЭКО. В среднем за год вклад в рождаемость области составляет 600 детей.
Благодаря проведенному лечению количество жителей Самарской области увеличилось на 3,5 тыс. человек — родилось 3,5 тыс. здоровых детей.
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