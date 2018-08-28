Специалисты «Мосприроды» прочитают экологические сказки в Серебряном бору

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» 30 августа проведут мероприятие «Сказки под сосной» в Серебряном бору.

— Занятие предполагает чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. Детям будут прочитаны экологические сказки, которые в интересной и понятной форме объяснят закономерности окружающей среды и позволят лучше понять природу с ее многочисленными обитателями. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от четырех лет, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Всех желающих ждут на детской площадке, начало в 11.00. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 199-01-10. (ис)