Ещё
Специалисты «Мосприроды» прочитают экологические сказки в Серебряном бору
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Специалисты «Мосприроды» прочитают экологические сказки в Серебряном бору 

Управа района Хорошево-Мневники 35 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» 30 августа проведут мероприятие «Сказки под сосной» в Серебряном бору.
— Занятие предполагает чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. Детям будут прочитаны экологические сказки, которые в интересной и понятной форме объяснят закономерности окружающей среды и позволят лучше понять природу с ее многочисленными обитателями. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от четырех лет, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Всех желающих ждут на детской площадке, начало в 11.00. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 199-01-10. (ис)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Жители Хорошево-Мневников смогут бесплатно позаниматься фитнесом В Хорошево-Мневниках проведут танцевальный кастинг В марте москвичи вновь услышат «Музыку в метро»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение