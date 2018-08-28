Ещё
Набор детей в секцию карате открылся в «Гермесе» на Дубнинской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Набор детей в секцию карате открылся в «Гермесе» на Дубнинской 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре развития творчества детей и юношества «Гермес», расположенном на Дубнинской улице, открылся набор юных учеников в секцию карате. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Набор ведется в детские группы возрастных категорий 5+ и 8+. Мы обучаем детей в секции в стиле шотакан. Он является одним из основных стилей японского карате. С помощью него вырабатываются жесткий баланс и устойчивость, — рассказал сотрудник администрации.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 488-41-72. Центр находится по адресу улица Дубнинская, дом 21. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В Восточном Дегунине состоялось открытие детской площадки В детском саду на улице 800-летия Москвы прошли праздничные мероприятия ко Дню флага Школа на Дубнинской улице присоединилась к акции «Дети вместо цветов!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение