Набор детей в секцию карате открылся в «Гермесе» на Дубнинской

В центре развития творчества детей и юношества «Гермес», расположенном на Дубнинской улице, открылся набор юных учеников в секцию карате. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Набор ведется в детские группы возрастных категорий 5+ и 8+. Мы обучаем детей в секции в стиле шотакан. Он является одним из основных стилей японского карате. С помощью него вырабатываются жесткий баланс и устойчивость, — рассказал сотрудник администрации.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 488-41-72. Центр находится по адресу улица Дубнинская, дом 21. (мю)