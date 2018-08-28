Школьников Тюменской области теперь будут проверять на никотин

В Тюменской области впервые пройдёт проверка всех школьников на наличие никотина в организме. Подростков проверят не только на употребление сигарет, но и вейпов, кальянов и снюса. Положительный результат будет показан даже спустя 10 дней после употребления. На сегодняшний день закуплены уже две тысячи тестов (способ их применения такой же, как у тестов на беременность)

Такую проверку уже прошли абитуриенты, поступающие в ССУЗы и ребята, которые устраивались на работу. Проверка проходила в детском наркологическом отделении. «Процент детей, которые употребляют снюс и насвай, тоже очень велик. Причем нередко это дети, которые занимаются спортом. На сегодня у нас достигнута предварительная договоренность с департаментом по спорту и молодежной политике о проведении таких тестирований в спортивных организациях», рассказала руководитель детской наркологической службы областного наркодиспансера Наталья Михайловская.

Специалисты областного наркодиспансера, в сентябре планируют бесплатно раздавать тесты на родительских собраниях в общеобразовательных и спортивных школах.

Фото превью medoboz.com