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Детское пособие может вырасти в 60 раз
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Детское пособие может вырасти в 60 раз 

КурскТВ 12 минут назад
Фото: КурскТВ
Депутаты одной из партий предложили новый законопроект для увеличения детских пособий. Если ребенок не ходит в детский сад, а мать вынуждена сидеть с ним в отпуске, то пособие продлевается. Вместо выплат до 1.5 года, платить будут до 3-х лет. В этом случае размер пособия увеличится минимум в 60 (с нынешних 50 рублей до минимальных 3142 рубля 33 копейки) раз и даже более (если мама до декрета работала и получала неплохую зарплату). Кстати, сам отпуск парламентарии также собираются продлить.
Улучшение демографии — главная цель законопроекта.
Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что в последние годы в России начала падать рождаемость. Как показывает опыт «демографической ямы» 90-х годов, это приводит в дальнейшем к значительному уменьшению количества трудоспособного населения и росту числа пенсионеров. Последний раз рождаемость в России превышала смертность в 2016 году. Даже существующие меры поддержки семей с детьми, в частности материнский капитал, как отмечают депутаты, уже не дают нужного эффекта. Поэтому срочно необходимы новые меры для поддержки рождаемости. В частности, гарантии для матерей, что они будут получать в декрете достойные деньги.
В Госдуму этот законопроект вносят уже не первый раз. За долгое время он не прошел еще даже первого чтения и был отклонен на уровне профильного комитета. Сейчас шансов у инициативы больше, ведь об увеличении детского пособия до 3 лет задумались в Правительстве РФ.
В настоящее время документ внесен в профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Только вот дата рассмотрения пока не определена…
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