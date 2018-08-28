Беседа о пользе витаминов состоялась в дошкольном отделении школы №429

Ребята узнали о важности витаминов для здоровой жизни в рамках беседы на тему «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу».

В школьном здании по адресу: 9-я улица Соколиной горы д.17А состоялось познавательно-развлекательное занятие. Педагоги дошкольного образовательного учреждения уверены: чтобы ребенок рос здоровым и крепким, правильно развивался, ему необходимо сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. В смешанной группе №1 прошла беседа с ребятами на тему витаминов и их значения для здоровой жизни. Медицинская сестра рассказала юным воспитанникам дошкольного отделения о пользе овощей и фруктов, богатых важными для здоровья веществами. Ребята отгадывали загадки, сыграли в речевые игры и даже «сварили» компот и суп, закрепив тем самым новые знания о фруктах и овощах.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.