Ещё
В детском саду на Волжском бульваре прошла неделя спорта и физической культуры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В детском саду на Волжском бульваре прошла неделя спорта и физической культуры 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Тематическая неделя спорта и физической культуры была проведена в дошкольном отделении школы №2088 района Текстильщики. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Младшие группы отправились в «Путешествие в Страну здоровья», поиграли в сюжетно-ролевую игру «Доктор». Средние и старшие группы беседовали на тему «Мы здоровьем дорожим — соблюдаем свой режим». Ежедневно дети укрепляли свое здоровье на утренней гимнастике, показывая, что здоровым быть здорово, — отметил сотрудник администрации.
Напомним, что дошкольное отделение школы №2088 находится по адресу Волжский бульвар, дом 6, корпус 3. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Во Дворце творчества на Шкулева открыли набор в фольклорный коллектив В библиотеку на Чистова завезли детские книги Дети из Текстильщиков стали участниками лагеря «Формула единства»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение