В детском саду на Волжском бульваре прошла неделя спорта и физической культуры

Тематическая неделя спорта и физической культуры была проведена в дошкольном отделении школы №2088 района Текстильщики. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Младшие группы отправились в «Путешествие в Страну здоровья», поиграли в сюжетно-ролевую игру «Доктор». Средние и старшие группы беседовали на тему «Мы здоровьем дорожим — соблюдаем свой режим». Ежедневно дети укрепляли свое здоровье на утренней гимнастике, показывая, что здоровым быть здорово, — отметил сотрудник администрации.

Напомним, что дошкольное отделение школы №2088 находится по адресу Волжский бульвар, дом 6, корпус 3. (мю)