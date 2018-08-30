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В школе на Волжском бульваре состоялся педагогический совет
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В школе на Волжском бульваре состоялся педагогический совет 

Управа района Текстильщики + ещё 2 30 августа 2018
Фото: У нас в Текстильщиках
Традиционный педагогический совет прошел в школе № 2088, которая находится на Волжском бульваре. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Педагоги и администрация нашего образовательного учреждения обсудили итоги завершившегося учебного года, достижения и нерешенные вопросы, повлиявшие на рейтинговые показатели школы № 2088. После оживленного обмена мнениями были определены приоритетные направления развития школы, наиболее эффективные пути и инструменты повышения качества образования в новом учебном году, — отметил сотрудник школы.
Добавим, что школа № 2088 расположена по адресу Волжский бульвар, дом 6, корпус 3. (мю)
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