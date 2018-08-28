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В Сыктывкаре поддержали всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД»
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В Сыктывкаре поддержали всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Ребята разного возраста, которые занимаются в детских оздоровительных лагерях на базе спортивных школ Сыктывкара, совместно с инспекторами столичной ГИБДД и методистами «Лаборатории безопасности» выяснили, что на дороге, как и в спорте — все по правилам. Мероприятие прошло под лозунгом «Научи ребенка ПДД».
На республиканском стадионе была развернута интерактивная площадка по правилам дорожного движения, где юные гимнастки, волейболисты, футболисты и ребята, занимающиеся хоккеем с мячом, изучили правила безопасного поведения на проезжей части.
Мальчишки и девчонки с сотрудником ГИБДД повторили правила безопасного поведения на дороге для пешеходов, велосипедистов, и пассажиров, ответили на сложные вопросы в области дорожного движения. С помощью магнитных стендов от методиста «Лаборатории безопасности» узнали, как нужно правильно оборудовать велосипед и важно носить велозащиту.
На практике спортсмены отработали мастерство управления велосипедом и самокатом. На оборудованном велосипедном городке ребята преодолевали дистанцию с элементами фигурного вождения, тем самым повысили навыки управления двухколесным транспортом.
В завершение интеллектуально-спортивного мероприятия юные спортсмены и автоинспекторы г. Сыктывкара выстроились с буквами, составив надпись #научиребенкапдд, в поддержку всероссийской акции «Научи ребенка ПДД», а также получили необходимые для дополнительной безопасности подарки от «Лаборатории безопасности» — световозвращающие брелоки.
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