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В детском саду Восточного Дегунина вырастили овощи на собственном огороде
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В детском саду Восточного Дегунина вырастили овощи на собственном огороде 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На территории дошкольного отделения школы № 1678 «Восточное Дегунино» вырастили урожай на собственном огороде. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Огород на территории создается уже много лет, это традиция. Это делается для того, чтобы расширить представления детей об окружающем мире, привить им трудовые навыки. Есть кабачки, капуста, помидоры, огурцы, тыква, свекла, редис, петрушка, укроп и салат, — рассказал сотрудник администрации.
Осенью овощи, выращенные на детском огороде, будут занимать центральное место в экспозиции «Огородные фантазии». Дошкольное отделение № 2445 находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 3б. (мю)
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