Ещё
Площадка во дворе дома на улице Корнейчука вновь стала безопасной для юных жителей Бибирева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Площадка во дворе дома на улице Корнейчука вновь стала безопасной для юных жителей Бибирева 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Территория, прилегающая к детской площадке во дворе дома 33А по улице Корнейчука, вновь стала безопасной для юных жителей Бибирева — там засыпали яму, которая представляла опасность для маленьких детей. На проблему внимание властей обратил местный житель.
«Во дворе у детской площадки образовалась яма, и маленькие дети падают», — написал пользователь на портале «Наш город».
Об устранении проблемы спустя несколько дней сообщил глава управы района «Бибирево» Вадим Бужгулашвили.
«Эксплуатирующей организацией выполнены работы по подсыпке грунта в месте ямы. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении на сайте.
Напомним, что оставить сообщение на портале может любой житель столицы. Для этого необходимо пройти несложную регистрацию и выбрать подходящую категорию. (ис)
Управа района Бибирево: последние новости
Детские поликлиники Бибирева перешли на усиленный режим работы На северо-востоке столицы представят постановку по мотивам сказок писателя Тоона Теллегена Карнавал в испанском стиле устроили в детском центре на Лескова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение