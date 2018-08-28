Площадка во дворе дома на улице Корнейчука вновь стала безопасной для юных жителей Бибирева

Территория, прилегающая к детской площадке во дворе дома 33А по улице Корнейчука, вновь стала безопасной для юных жителей Бибирева — там засыпали яму, которая представляла опасность для маленьких детей. На проблему внимание властей обратил местный житель.

«Во дворе у детской площадки образовалась яма, и маленькие дети падают», — написал пользователь на портале «Наш город».

Об устранении проблемы спустя несколько дней сообщил глава управы района «Бибирево» Вадим Бужгулашвили

«Эксплуатирующей организацией выполнены работы по подсыпке грунта в месте ямы. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что оставить сообщение на портале может любой житель столицы. Для этого необходимо пройти несложную регистрацию и выбрать подходящую категорию. (ис)