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Врачи Филатовской больницы реконструировали ребенку большой палец на руке
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Врачи Филатовской больницы реконструировали ребенку большой палец на руке 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Хирурги городской клинической больницы №13 им. Н. Филатова провели операцию по реконструкции большого пальца на правой руке ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
«В детскую городскую клиническую больницу №13 им. Н. Филатова департамента здравоохранения Москвы поступил ребенок с врожденной аномалией — у малыша полностью отсутствовал большой палец на правой руке. Детским хирургам удалось сделать сложную операцию и провести реконструкцию большого пальца», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, операция поллицизация заключается в перемещении одного из имеющихся пальцев кисти с комплексом сосудов и нервов в позицию первого (большого) пальца кисти. После перемещения пальца с его противопоставлением и приданием максимально функционального положения, он фиксируется с помощью металлоостеосинтеза.
«В послеоперационном периоде рука ребенка фиксируется гипсовой лонгетой. Поллицизация — операция позволяющая с минимально возможными затратами со стороны пациента, без выполнения дополнительной кожной и костной пластики, в один этап восстановить первый палец кисти ребенка. Данная операция позволяет реконструированному пальцу кисти иметь максимальный объем движений, с сохранением чувствительности и функционального схвата. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, послеоперационный период прошел успешно», — подчеркнули в пресс-службе.
В Депздраве добавили, что операцию проводил заведующий отделением пластической и реконструктивной микрохирургии детской больницы №13 им. Н. Филатова Александр Александров.
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