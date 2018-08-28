Названа главная опасность рюкзака для ребенка

До определенного возраста поднимать тяжести ребенку нельзя, считает Валентин Дикуль

Руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль в разговоре со «Звездой» рассказал, чем опасен для ребенка излишне тяжелый рюкзак. По мнению медика, все болезни человека идут именно от проблем с позвоночником. И в детском возрасте сохранить его и оградить школьника от излишней нагрузки особенно важно.

«Дети прыгают, бегают, кувыркаются — это хорошо и полезно. Но нужно быть внимательными — кто-то дает в юном возрасте своему ребенку гантели, а этого делать нельзя. Это — слишком большая нагрузка. До определенного возраста поднимать тяжести нельзя», — объяснил Дикуль.

Именно поэтому необходимо контролировать вес рюкзака.

«Если ребенок посадит диски, то ему будет очень сложно в юном возрасте. Все болезни пойдут именно из-за позвоночника», — уверен эксперт.